Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstiklal Caddesi'nde insan seli! İstanbullu sokağa akın etti

İstiklal Caddesi'nde insan seli! İstanbullu sokağa akın etti

İstiklal Caddesi'nde insan seli! İstanbullu sokağa akın etti

İstanbul'da hava sıcaklığının 20 derecelere gelmesiyle birlikte Beyoğlu İstiklal Caddesi insan seline uğradı. Birçok vatandaş kendini sahillere atarken ana arterlerde trafik yoğunluğu ise yüzde 60’lara ulaştı.

İstanbul’da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hafta sonu tatilinin ilk günü olan Cumartesi günü 20’li derecelere varan hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokaklara, parklara ve sahile attı.

Aileleriyle birlikte vatandaşlar sahilde adeta yazdan kalma günün keyfini çıkarttı. E-5 karayolu başta olmak üzere yollarda da trafik yoğunluğu arttığı görüldü. Trafik uygulamasında hava sıcaklığının yüzde 58’li gösterdiği görüldü.

Türkiye’nin en ünlü caddesi olarak gösterilen ve yerli yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde de insan seli yaşandı. Caddeye gelen vatandaşların yürürken sıcaktan montlarını çıkardığı görüldü.

SAHİLLERE AKIN ETTİLER

Avcılar Sahil Parkı’nda da her yaştan insan güneşli havanın tadını çıkardı. Çocuklarıyla birlikte sahile gelen vatandaşlar yürüyüş yapıp denizi seyretti. Öte yandan Ailesiyle birlikte sahilde yürüyüşe gelen bir vatandaş duygularını dile getirerek, “ Yağmur geç kaldı İnşallah gelecek” dedi. Bir diğer vatandaş ise sıcak havayı değerlendirmek için dışarıya çıktıklarını ve sahile geldiklerini ifade etti.

İHA


Karan sosyal medyayı salladı! Herkes aynı yorumu yaptı
Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman açıklaması
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'yı sürgüne gönderdi mi? Şeyma'dan olay açıklamalar!
MasterChef jürisinden Rıfat'a duygusal veda
Sinan Akçıl verdiği sözü unuttu! Burcu Kıratlı'yla böyle görüntülendi
<p>İskenderun Demir Çelik Fabrikası´nın 4´üncü fırınında iddiaya göre hammadde eritildiği sırada hen

İskenderun Demir Çelik Fabrikası´nda Patlama!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Sonbahar-kış modasına uygun trendler! İşte şıklığın sırları

Bursa'da bin yıllık İncil ele geçirildi