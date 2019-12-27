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İşte yerli otomobilin üretileceği yer

İşte yerli otomobilin üretileceği yer

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye fabrika kurulacak.

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa'da kurulacağı kesinleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde yerli otomobilin tanıtımında yaptığı açıklamayla fabrikanın Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde bulunan, TSK'ya ait araziye kurulacağını açıkladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar olacağı belirtildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Haralar bölgesi, limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla biliniyor. Tesisin kurulacağı alanın, TSK'ya ait 4 milyon metrekarelik arazi olması dolayısıyla tercih edildiği belirtildi. 22 milyar lira ile kurulacak olan yerli otomobil üretim tesisinde ise 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

DHA


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