İşte Başkan Erdoğan'ın ABD'de Trump'a izlettiği o video
Başkan Erdoğan, Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump’a ve senatörlere, PKK/YPG’li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in karıştığı terör eylemlerini gösteren video izletti. İşte o video...
ABD ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a terörist Mazlum Kobane'nin yaptığı kanlı eylemlerin yer aldığı YPG videosunu izlettirdiğini ve Trump'ın bu videodan çok etkilendiğini açıkladı.
Dikkat çeken video Cumhurbaşkanlığı tarafından şu not ile paylaşıldı:
"İşte dün Başkan Erdoğan tarafından Beyaz Saray'da yaptıkları toplantıda ABD Başkanı Trump ve ABD senatörlerine gösterilen video. Videoda, Mazlum Kobane adlı teröristin tarafından yapılan katliamlar ayrıntılarıyla anlatılıyor."