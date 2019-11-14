İşte Başkan Erdoğan'ın ABD'de Trump'a izlettiği o video

ABD ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a terörist Mazlum Kobane'nin yaptığı kanlı eylemlerin yer aldığı YPG videosunu izlettirdiğini ve Trump'ın bu videodan çok etkilendiğini açıkladı.

Dikkat çeken video Cumhurbaşkanlığı tarafından şu not ile paylaşıldı: