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  • Son dakika haberi: İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı
05 Aralık 2020 Cumartesi 09:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı

Son dakika haberi: İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı
AA

İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı. Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.

İstanbul Boğazı'nda, sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle gemi geçişlerinin saat 08.20'den itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

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