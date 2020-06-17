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  3. Son dakika haberi: İstanbul'da maske takmak zorunlu mu? İstanbul'da maskesiz dışarı çıkmak yasak mı?
17 Haziran 2020 Çarşamba 23:12 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İstanbul'da maske takmak zorunlu mu? İstanbul'da maskesiz dışarı çıkmak yasak mı?

Son dakika haberi: İstanbul'da maske takmak zorunlu mu" İstanbul'da maskesiz dışarı çıkmak yasak mı"

Son Dakika Haberleri.. Koronavirüsle mücadelede maske takmanın önemi Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu tarafından dile getirilirken konuyla ilgili son dakika haberi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapıldı. Türkiye'nin en kalabalık nüfuslu ili İstanbul'da maske takmak zorunlu mu? İstanbul'da maskesiz dışarı çıkmak yasak mı? İşte cevabı...

İstanbul'da maske takmanın zorunlu olup olmayacağı uzun süredir tartışılıyordu. Bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca 3 ilde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi için öneride bulunulduğunu açıkladı. Bu üç il arasında nüfusu en kalabalık olan İstanbul da yer alıyordu. Konuyla ilgili Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Peki, İstanbul'da maske takma zorunluluğu var mı? İşte yanıtı...

İSTANBUL'DA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Son dakika haberine göre İstanbul'da maske takmak zorunlu hale geldi. Buna göre bundan sonra İstanbul'da maskesiz dışarı çıkmak yasak olacak.

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