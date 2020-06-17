Son dakika haberi: İstanbul'da maske takmak zorunlu mu? İstanbul'da maskesiz dışarı çıkmak yasak mı?

İstanbul'da maske takmanın zorunlu olup olmayacağı uzun süredir tartışılıyordu. Bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca 3 ilde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi için öneride bulunulduğunu açıkladı. Bu üç il arasında nüfusu en kalabalık olan İstanbul da yer alıyordu. Konuyla ilgili Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Peki, İstanbul'da maske takma zorunluluğu var mı? İşte yanıtı...

İSTANBUL'DA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Son dakika haberine göre İstanbul'da maske takmak zorunlu hale geldi. Buna göre bundan sonra İstanbul'da maskesiz dışarı çıkmak yasak olacak.

