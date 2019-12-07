İstanbul'da lüks rezidansta yangın paniği!



Kartal Esentepe’de bulunan 26 katlı bir rezidansın 25. katında tadilat çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı gözlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahale etmesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.



İHA