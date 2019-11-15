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İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı!

İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı!

Sarıyer’de daha önceden tartıştıkları kişilere kurşun yağdıran şüpheliler olay yerine 1 aracı bırakarak kaçtı. Silahlı kavga sonucunda yaralanan iki şahıs hastaneye kaldırıldı.

Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan, daha sonra iki otomobille geri gelen şüpheliler, husumetli oldukları 2 kişiye tabancayla ateş açtı. Bir aracı olay yerinde bırakan şüpheliler, diğer otomobille kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

(AA)


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