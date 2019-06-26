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  3. Birçok ilde harekete geçildi: Şafak vakti dev FETÖ operasyonu

Birçok ilde harekete geçildi: Şafak vakti dev FETÖ operasyonu

Birçok ilde harekete geçildi: Şafak vakti dev FETÖ operasyonu

Adana’da Fetullahçı terör örgütü kapsamında yürütülen soruşturma hakkında gözaltı kararı çıkan 37 kişi şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı terör örgütü hakkında yürüttüğü soruşturmada 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, şafak vakti operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan baskınlarda Fetullahçı terör örgütü olduğu ileri sürülen kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Gözaltına alınan zanlılar arasında, atanamayan öğretmenler ile askeri okuldan atılan öğrencileri olduğu öğrenildi.  

5'İ GÖREVDE, 11 ASKER İÇİN GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 5'i muvazzaf asker 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

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