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  3. Son dakika haberi: İstanbul'da fabrika yangını! 4 işçi öldü

Son dakika haberi: İstanbul'da fabrika yangını! 4 işçi öldü

Son dakika haberi: İstanbul'da fabrika yangını! 4 işçi öldü

Büyükçekmece’de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi yaşamını yitirdi 2 işçi ise yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan bin 500 metrekarelik alana sahip 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü, Beykent, Kocasinan, Bakırköy, Bağcılar, Şişli, Bayrampaşa, Başakşehir itfaiyesi ile çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi de yaralandı. 

Olay yerine gelen ekipler, yangın sırasında binanın çatı katına çıkan ve burada mahsur kalan 20 işçiyi kurtardı. 

İtfaiye ekiplerinin, plastik ve tekstil ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangına müdahalesi sürüyor.

(AA/DHA)

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