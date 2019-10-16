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  3. İstanbul'da esrarengiz olay! Beyin cerrahı 8. kattan düştü

İstanbul'da esrarengiz olay! Beyin cerrahı 8. kattan düştü

İstanbul'da esrarengiz olay! Beyin cerrahı 8. kattan düştü

Ataşehir'de 8. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen beyin cerrahı kadın hayatını kaybetti

Ataşehir’deki lüks bir sitede meydana gelen olayda, sabah saat 06.00 sıralarında 12 katlı binanın sekizinci katındaki evinde yaşayan Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen balkondan bilinmeyen bir nedenle sitenin bahçesine düşmüş ve ağır yaralanmıştı. Talihsiz kadın olay yerine gelen ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.
Olayın ardından yetkililer Çeçen’in kaldığı dairede ve sitede incelemelerde bulunurken, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan polis, kadın doktorun nasıl düştüğünün tespit edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.



İHA

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