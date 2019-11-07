Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7453
  • 6,3622
  • 275.785
  • 101895
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul'da doktor dehşeti! Çocuğunun yanında kurşun yağdırdı

İstanbul'da doktor dehşeti! Çocuğunun yanında kurşun yağdırdı

İstanbul'da doktor dehşeti! Çocuğunun yanında kurşun yağdırdı

Avcılar'da özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre tıp merkezinin sahibi Celal T., aynı işyerinde çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen doktor Azerbaycan uyruklu Aida A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Celal T., belindeki tabanca ile Aida A.'ya ateş etti. Karnından vurulan Aida A. ağır yaralanırken Celal T. olay yerinden kaçmak istedi.

Ancak silah seslerini duyup tıp merkezi önüne gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı doktor Aida A. ise Bakırköy Sadi Konur Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA


Serdar Ortaç'tan şaşırtan hamle! Veda etti
70 yaşında 3. kez baba oluyor
Her Yerde Sen dizisinden hayranlarını üzen haber
Demet Özdemir'den 'Evim' dizisiyle ilgili beklenen açıklama
Ünlü oyuncu sapığı ifşa etti: 'Tanıyan varsa...'
<p>Süveyş kanalının açılmasının ardından Kızıldeniz’den Akdeniz ve Ege Denizi´ne ulaşan balık türler

Düşmanı Yok, Sayıları Hızla Artıyor... Balon Balığı Tehlike Saçmaya Devam Ediyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Baraj gölü yeşile dönmüştü! Korkutan görüntünün nedeni belli oldu

S-400 satın almaya karar vermişlerdi! ABD tehdit edince vazgeçtiler