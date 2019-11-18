Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,753
  • 6,3649
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul'da şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, sürücülere de zor anlat yaşattı. Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada "Yoğun sis nedeniyle boğazdaki tüm seferlerimiz yapılamamaktadır. Merkezi hatlarımızda seferlerimiz devam etmektedir." denildi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞIYOR
İstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaşıyor.

Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı. Bu arada, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir süre aksayan seferler, ilerleyen saatlerde normale dönmüştü.


İşte Belçim Bilgin'in yeni aşkı
Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı
Arı korkusunu 'Kovan'la yendi 
Hem şarkıcı hem oyuncu hem yazar
'Racona uymadık, değişmedik'
<p>Yıllar önce Türkiye´de yaşamayı tercih eden 7 yabancının kendi dillerinden ve gözlerinden Türkiye

Yabancılar Kendi Dillerinde Türkiye´yi Anlattılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor