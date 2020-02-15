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  3. İstanbul'da bekçilere saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da bekçilere saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da bekçilere saldırı! Yaralılar var

Bahçelievler'de iki bekçi, kimlik kontrolü yapmak istedikleri kişinin bıçaklı saldırısı sonucunda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta devriye gezen 3 bekçi, şüphelendikleri bir kişiden kimliğini göstermesini istedi.

Kimliğini göstermek istemeyen kişi, bekçilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, bekçilere bıçakla saldırdı.

Saldırıda bir bekçi ensesinden, bir bekçi de bacağından yaralanırken, saldırgan silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis bölgede önlem alırken, olay inceleme ekipleri güvenlik şeridiyle kapatılan sokakta çalışma yaptı. Boş kovan polis tarafından incelenmek üzere delil torbasına konuldu. 

Bu arada, şüphelinin sabıkası bulunduğu belirtildi.

(AA)


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