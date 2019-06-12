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12 Haziran 2019 Çarşamba 10:32 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:44

İstanbul'da vapur seferleri normale döndü

İstanbul'da vapur seferleri normale döndü

İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan vapur seferleri normale döndü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "10.45 itibari ile bütün seferlerimiz normale dönmüştür." dedildi. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle, şehir hatlarının bazı vapur seferleri iptal edilmişti. 

(DHA)

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