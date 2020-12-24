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24 Aralık 2020 Perşembe 13:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu

Son Dakika Haberi: İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu

Son Dakika Haberleri.. Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Ankara Başsavcılığı'na Ahmet Akça atandı.

Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Ankara Başsavcılığı'na Ahmet Akça atandı.

Mersin Başsavcılığına Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Başavcılığına Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Başsavcılığına Önder Yeniçeri atandı.

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