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  3. Son dakika haberi... İstanbul için cuma günü sağanak yağış uyarısı yapıldı

Son dakika haberi... İstanbul için cuma günü sağanak yağış uyarısı yapıldı

Son dakika haberi... İstanbul için cuma günü sağanak yağış uyarısı yapıldı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin İstanbul için cuma günü sağanak yağış uyarısı yaptığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, cuma günü için İstanbul'da sağanak yağış uyarısı yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) resmi internet sitesinde uyarıda bulunulduğunu belirtildi.

Söz konusu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisini paylaşan MGM, İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti. Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı."

(DHA)

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