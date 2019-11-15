İstanbul trafik sıkışıklığında dünya altıncısı oldu

Bir navigasyon firmasından elde edilen bilgilere göre, dünya üzerinde en çok trafik sorunu yaşanan şehirler belli oldu. Böylelikle geçen yıl günlük trafik sıkışıklığı yaşayan ilk beş ülke yüzde 65 ile Mumbai, yüzde 63 ile Bogota, yüzde 58 ile Lima ve New Delhi, yüzde 56 ile de Moskova olarak kayıtlara geçti. Türkiye’den İstanbul ise altıncı sırada yer alırken, günlük yaşanan trafik sıkışıklığının yüzde 53 olduğu görüldü. Araştırmada 403 şehir yer alırken, son sırada yüzde 9 ile High Point yer aldı.



İHA