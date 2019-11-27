İstanbul polisinden şok baskın! Burhanettin Saral gözaltına alındı

Baskınlarda örgüt lideri Burhanettin Saral’ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde çeşitli ilçelerde yeni bir operasyon düzenledi.

Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri Burhanettin Saral’ın da aralarında olduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.



DHA