Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7669
  • 6,349
  • 269.643
  • 105985
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İstanbul polisinden şok baskın! Burhanettin Saral gözaltına alındı

İstanbul polisinden şok baskın! Burhanettin Saral gözaltına alındı

İstanbul polisinden şok baskın! Burhanettin Saral gözaltına alındı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çeşitli ilçelerde operasyon düzenledi. Örgütün liderlerinden Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Baskınlarda örgüt lideri Burhanettin Saral’ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde çeşitli ilçelerde yeni bir operasyon düzenledi.

Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri Burhanettin Saral’ın da aralarında olduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

DHA


Hazar Ergüçlü: Onur'a dava açacağım!
Demet Akbağ'ın gergin anları!
Bensu ile yeni bir dizi
Sahnede topuklunun azizliğine uğradı
'Masterchef bizim için bitti' diyen Demet Akalın'dan Suna'ya destek ziyareti!
<p>Diyarbakır´da 40 yaş üstü futbolcuların mücadele ettiği Masterler Ligi´ndeki Seyrantepespor´u yön

Sosyal Medyayı Salladı! İşte Diyarbakırlı ´Mourinho´

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hayalini 64 yaşında gerçekleştirdi

Almanya'da çalınan mücevherlerin fotoğrafları yayınlandı