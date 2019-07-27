Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.83
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika haberi: İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 30 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 44’ü aktif polis olmak üzere 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 44'ü aktif görevdeki polis 64 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

30 İLDE 75 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 30 ilde 75 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLERDEN 47'Sİ GÖZALTINDA

Devam eden operasyonda, şüphelilerden 47'sinin gözaltına alındığı, 17 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Engin Altan Düzyatan: Neslişah'la bu yüzden evlendim!
Yasemin paylaştı, takipçileri beğeni yağdırdı
Deniz Akkaya'ya eski eşi Efe Önbilgin'den dava şoku!
235 gün sonra taburcu olan Mehmet Ali Erbil ilk kez dışarıda yemek yedi
Barış Arduç yüzünden 6 kez ev değiştirdi
<p>Türkiye’nin bilinen dört dipsiz gölünden biri olan Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz göl

Türkiye’nin Bilinen Dört Dipsiz Gölünden Biri Böyle Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

2019'un petrol rezervi en çok olan ülkeleri belli oldu!