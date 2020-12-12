Son dakika haberi: İran'ın Başkan Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İran'ın tehditlerine sert tepki verdi. Çelik, "İran'ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanımız kardeş İran'a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır." dedi.