12 Aralık 2020 Cumartesi 11:58 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: İran'ın Başkan Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki
Son Dakika Haberleri.. İran'ın Başkan Erdoğan'a yönelik küstah tehditine AK Parti'den yanıt gecikmedi. AK Parti sözcüsü Çelik, "İran'ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur." ifadelerini kullandı.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İran'ın tehditlerine sert tepki verdi. Çelik, "İran'ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanımız kardeş İran'a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır." dedi.