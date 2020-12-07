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  • Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
07 Aralık 2020 Pazartesi 09:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Irak kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı son dakika açıklamasında, Irak kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Ayrıntılar geliyor...

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