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  3. İmamoğlu'nun seçim vaadi asparagas çıktı! 5 ayda 3.400 kişiyi işten kovdu

İmamoğlu'nun seçim vaadi asparagas çıktı! 5 ayda 3.400 kişiyi işten kovdu

İmamoğlu'nun seçim vaadi asparagas çıktı! 5 ayda 3.400 kişiyi işten kovdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında 'belediye çalışanlarını kesinlikle işten çıkarmayacağım' sözü asparagas çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları sırasında en çok puan topladığı vaatlerinden biri olarak lanse edilen 'Belediye işçilerini işten çıkarmayacağım' sözleri asparagas çıktı. İmamoğlu seçim konuşmasında, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan tüm emekçi kardeşlerime sesleniyorum. Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız' demişti

İBB RAPORLARI GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

İmamoğlu'nun bu kadar 'kimseyi işten çıkarmayacağım' vaatlerine rağmen İBB raporlarına her şey ortaya çıktı. Rapora göre 24 Haziran 2019 ile 24 Ekim 2019 tarihleri arasında sadece 5 aylık bir süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 3.400 işçinin işine son verildi.


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