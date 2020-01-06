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İDO ve BUDO seferlerinde iptal

İDO ve BUDO seferlerinde iptal

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinin bazıları iptal oldu.

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle: 

İDO

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı  

08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa  

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

BUDO

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

(DHA)


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