Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu'dan Meclis'te HDP'lileri susturan cevap

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Kurul görüşmelerine katılarak konuşma yaptı.



HDP'lilerin Kemal Kurkut hakkındaki iddialarına yanıt veren Soylu, elindeki fotoğrafla kürsüye çıktı. Kurkut'un "Kendimi patlatacağım" sözlerinin ardından polis ekipleri tarafından tutuklandığını belirten Bakan Soylu, HDP mitinginin korunması için gerekli tedbirlerin alındığına vurgu yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Meclis'te HDP'lileri susturan cevap — Akşam Gazetesi (@Aksam) December 12, 2020

Bakan Soylu aynı zamanda gerçekleştirilen terör operasyonlarına da değindi.



Teröristbaşı Abdullah Öcalan, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'a çok yakın bir teröristin adım adım takip edildiğini fotoğraflarla gösteren Süleyman Soylu, ardından F-16'larla operasyonun düzenlendiğini kaydetti.

