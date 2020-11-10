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10 Kasım 2020 Salı 16:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Son Dakika Haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan AK Parti Mersin Milletvekili TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Elvan, "Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek, büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan AK Parti Mersin Milletvekili TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

Elvan, "Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek, büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız" mesajı verdi.

Ayrıntılar geliyor...

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