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  3. Hainler şehit etmişti! 9 aylık Muhammed böyle uğurlandı

Hainler şehit etmişti! 9 aylık Muhammed böyle uğurlandı

Hainler şehit etmişti! 9 aylık Muhammed böyle uğurlandı

PKK/YPG'nin Tel Abyad'dan Akçakale'ye yaptığı roketli saldırıda şehit düşen 9 aylık Suriyeli Muhammed Omar ile kamu görevlisi Cihan Güneş'in cenazeleri, Şanlıurfa'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı devam ederken dün PKK/YPG terör örgütü tarafından Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atılan roketlerin hedefi olan 9 aylık Muhammed Omar Saar ile kamu görevlisi Cihan Güneş şehit düştü.

Akçakale'de eve düşen roketin şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen Omar Saar ile görev yaptığı kaymakamlık binasının bahçesine düşen roket sonucu şehit olan Cihan Güneş, Şanlıurfa Valiliği yanındaki alanda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Törende konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehitlere rahmet ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "Teröristlerin attığı roketler sonucu şehit düşen kardeşimize ve bebeğimize Allah'tan rahmet diliyorum. YPG/PKK ne olursa olsun terörün her türlüsünün kökünün kazınması için çalışacağız. Şehit düşenlerin yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

İl Müftüsü Ramazan Taştan'ın yaptığı duanın ardından Türk bayrağına sarılı tabutlar, tören mangasındaki polisler tarafından omuzlanarak tekbirler ve sloganlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Cihan Güneş'in cenazesi Manisa'ya gönderilmek üzere Şanlıurfa Havalimanı'na, Suriyeli bebeğin cenazesi ise defnedilmek üzere Akçakale'ye uğurlandı.

İHA

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