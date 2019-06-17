Son dakika... Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Mahir- Hamza- Andok- Amed kod adlı I·brahim C¸elik’in Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı belirlenmiş olup, böylece, 03 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında, gri kategoride etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e çıkmıştır.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçen 3 Haziran'da Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice kırsalında yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 'Mahir-Hamza-Andok-Amed' kod adlı İbrahim Çelik olduğu bildirildi. Çelik'in terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer aldığı ve 300 bin TL ödülle arandığı kaydedildi.
Bakanlık daha önce, aynı operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, gri kategoride yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan 'Zinar' kod adlı Yusuf Kayran ve 'Rızgar Torhildan' kod adlı Felat Kocakaya olduğunu açıklamıştı.
(DHA)