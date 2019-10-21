Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7967
  • 6,4682
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika: Görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Son dakika: Görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Son dakika: Görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Görevden alınan Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkan Orhan Ayaz, terör soruşturmasından gözaltına alındı.

Diyarbakır'da HDP'li görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kayapınar ve Bismil Belediye başkanları gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından biri görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, gözaltına alındı.

Mızraklı'nın jandarmada, Yılmaz ve Ayaz'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan hayrana fırça
Zehra estetik sorularına sus pus
'Doğum kilolarımla mutluyum'
Hayranıyla birlikte sahneden düştü
Sürpriz albüm geliyor 
<p>Suriye´de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden düzenlenen saldırılarda 11 kişinin şe

Nusaybin´de HDP milletvekillerine terör tepkisi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor