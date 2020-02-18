Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0677
  • 6,5514
  • 310.74
  • 119574
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Gezi Parkı davasında yeni gelişme... Başsavcılık beraat kararına itiraz edecek

Gezi Parkı davasında yeni gelişme... Başsavcılık beraat kararına itiraz edecek

Gezi Parkı davasında yeni gelişme... Başsavcılık beraat kararına itiraz edecek

Gezi Parkı davasında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına savcılığın itiraz edeceği öğrenildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin bugün görülen davada aralarında işadamı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığın beraat kararına yönelik itiraz için mahkemeye süre, tutum dilekçesi verdi. Başsavcılık gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti. 

(DHA)


Olaylı evlilikte beklenen son!
Tuvana Türkay Onur Tuna'yı fena bozdu!
Chloe'den Serdar'a flaş hamle!
'Ah Şeyma ah, hep taklit!'
Murat Boz, Aslı Enver defterini kapattı mı?
<p>Skolyoz hastalığının tedavisinde kapalı yöntemle uygulanan ipli skolyoz ameliyatı, doğuştan omurg

Küçük Ayşenur´un Omurga Eğriliği Özel Yöntemle Düzeltildi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak

Deneyden salgın çıktı! Koronavirüs ile ilgili yeni iddia....