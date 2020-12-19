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  • Son dakika haberi: Gaziantep'teki hastane yangını ile ilgili müfettiş görevlendirildi
19 Aralık 2020 Cumartesi 16:43 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Gaziantep'teki hastane yangını ile ilgili müfettiş görevlendirildi

Son dakika haberi: Gaziantep'teki hastane yangını ile ilgili müfettiş görevlendirildi

Son Dakika Haberleri.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te bir hastanede oksijen cihazından kaynaklanan yangına ilişkin müfettiş görevlendirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'teki hastanede oksijen cihazından kaynaklanan yangına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir."
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