17 Aralık 2020 Perşembe 13:08 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronavirüse yakalandı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı. Macron'un 7 gün süreyle karnatinada kalacağı ve uzaktan çalışarak faaliyetlerini yürütmeye devam edeceği belirtildi.
Son dakika bilgilerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı.
DHA'nın aktardığı haberde, başkanlık sarayından yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk koronavirüs belirtilerini gösterdikten sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.
Macron'un 7 gün süreyle karnatinada kalacağı ve uzaktan çalışarak faaliyetlerini yürütmeye devam edeceği belirtildi.