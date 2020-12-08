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  • Son dakika haberi... FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına soruşturma: 10 şüpheliye gözaltı kararı
08 Aralık 2020 Salı 09:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına soruşturma: 10 şüpheliye gözaltı kararı

Son dakika haberi... FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına soruşturma: 10 şüpheliye gözaltı kararı
IHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 3'ü aktif, 3'ü ihraç edilmiş, 2'si istifa, 1'i emekli olmak üzere 9 doktor ile 1'i ihraç Bylock kullanıcısı hemşire toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 9’u doktor, 1’i hemşire 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İHA'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, HTS analiz raporları, Bank Asya kayıtları ve aleyhe beyanlar gibi örgüt mensubu oldukları yönünde deliller bulunan; 3’ü aktif (1’i Bylock kullanıcısı), 3’ü ihraç edilmiş (1’i Bylock kullanıcısı), 2’si istifa, 1’i emekli olmak üzere 9 doktor ile 1’i ihraç Bylock kullanıcısı hemşire olan toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.

Akşam gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Eda Cabul'a anlattı. <p>Editör:<a href='#0'> </a><a href=

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