04 Ocak 2021 Pazartesi 17:16 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: FETÖ'nün gizli yapılanmasına 11 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
AA
Edirne merkezli 11 ilde FETÖ'nün gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmalarına yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalandı.
AA'nın haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün "Avukat mahrem yapılanması", "Askeri mahrem yapılanması" ile diğer mahrem yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, Edirne merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheli, Edirne merkez olmak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat, Konya, Bayburt, Trabzon, Isparta ve Siirt illerinde gözaltına alındı.