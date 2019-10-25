Esenyurt'ta bir adam sokak ortasında silahla vuruldu

Olay, Pınar Mahallesi 1280'inci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi arasında çıkan tartışma sonrasında bir adam bacağından silahla vurularak yaralandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı vurulan adama olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kısa süre sonra gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise olayın yaşandığı alana şerit çekerek incelemelerine başladı.

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri olayın gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalama çalışması başlattı.

(İHA)