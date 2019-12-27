Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9596
  • 6,6499
  • 289.3
  • 113795
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Eminönü'ndeki balıkçılara ilişkin yeni karar

Eminönü'ndeki balıkçılara ilişkin yeni karar

Eminönü'ndeki balıkçılara ilişkin yeni karar

Eminönü’ndeki tarihi balıkçıların tahliyesine ilişkin 2 nolu tarihi balıkçının dava talebi reddedildi. Kararın ardından tüm balıkçı teknelerine tahliye yolu açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü’ndeki balıkçıların 1 Kasım’da tekneleri boşaltmasını iş yeri sahiplerine tebliğ etmişti. İBB’nin bu kararının ardından teknelerdeki balıkçılar, İBB’ye karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı. Balıkçı esnafının talebi doğrultusunda mahkeme, idarenin savunması alınana kadar yürütmenin durdurulması kararı vermişti. İdare mahkemesi İBB’nin davaya gerekli belgeleri sunmasının ardından yürütmenin durdurulması kararını kaldırılmış ve 1 nolu ile 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedilmişti.
İdare Mahkemesinin davayı reddetmesinin ardından 3 nolu balıkçının avukatları kira sözleşmesinin devamına ilişkin İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yeni dava açmış ve ihtiyadi tedbir kararı aldırılmıştı ancak mahkeme, ara celse açarak İBB avukatlarının itirazını kabul etmiş ve ihtiyadı tedbir kararını kaldırmıştı.

1 ve 3 nolu balıkçıların ihtiyadi tedbir kararının kaldırılmasının ardından tahliye işlemlerine geçilmesi beklenirken, 2 nolu balıkçının başlattığı dava sürecinde de karara varıldı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 3 nolu balıkçının avukatlarının dava talebini reddetti. Mahkemenin bu kararının ardından, İBB’nin avukatlarının Fatih Kaymakamlığı’na yürütmenin durdurulması ya da ihtiyati tedbir kararının olmadığını bildireceği ve Eminönü’nde bulunan balıkçıların tümünün tahliye işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

İHA


11 yıl sonra ilk paylaşım!
Bülent Ersoy'un yılbaşı istekleri ağızları açık bıraktı!
Eski eşlerin dansı sosyal medyayı salladı!
Alp Navruz o diziyle dönüyor!
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
<p>Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba

2020 Asgari Ücret Belli Oldu!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yerli otomobilden ilk teknik detaylar geldi!

İstanbul Boğazı'nda Songa İridium gemisi kıyaya çarptı