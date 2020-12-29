29 Aralık 2020 Salı 09:42 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Emeklilere müjde! Erken ödenecek
Son Dakika Haberleri.. Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlara müjdeli haberi Bakan Selçuk duyurdu. Emekliler maaşlarını erken alacak. Bakan Selçuk, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Emekli Sandığı maaşlarının erken ödeneceğini duyurdu.
Son dakika haberi.. Emekli maaşları bu ay erken ödenecek. Sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen emekli aylıklarının erken ödeneceğini Bakan Selçuk duyurdu.
Bakan Selçuk açıklamasında, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek." dedi.