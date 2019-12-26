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  3. Düzce'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Düzce'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Düzce'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Karaçalı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta 3 katlı binanın birinci katında, Zekeriya Çakır'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen Zekeriya Çakır, 112 Acil Servis ekibi tarafından Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

(AA)


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