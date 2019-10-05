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  3. Dün öldürülen teröristlerin kim oldukları ortaya çıktı!

Dün öldürülen teröristlerin kim oldukları ortaya çıktı!

Dün öldürülen teröristlerin kim oldukları ortaya çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi' denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dün TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Hava Kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA’ların katıldığı operasyon ile Irak Kuzeyi Gara’da etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK’lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi”

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