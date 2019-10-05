Dün öldürülen teröristlerin kim oldukları ortaya çıktı!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi' denildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dün TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Hava Kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA’ların katıldığı operasyon ile Irak Kuzeyi Gara’da etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK’lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi”