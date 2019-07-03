Son dakika haberi: Diyarbakır'da dev operasyon: 5 milyon 430 bin 704 Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'dan son dakika haberi... Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 72 ayrı noktada düzenlenen operasyonda 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin kullandığı 15 mağara tahrip edildi. Ele geçirilen miktar son yılların en büyüğü...
Diyarbakır Valiliği, Lice'de yapılan operasyonda 5 milyon 430 bin 704 kök kenevir ve 63 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ele geçirilen kenevir miktarının son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olduğu belirtildi.