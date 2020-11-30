30 Kasım 2020 Pazartesi 14:57 | Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde operasyon: 12 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Haberleri.. Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhittin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhittin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin bölgedeki belediyelerin ihalelerine giren müteahhitlerden vergi adı altında para topladıkları tespit edildi.