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30 Kasım 2020 Pazartesi 14:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde operasyon: 12 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde operasyon: 12 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri.. Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhittin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhittin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin bölgedeki belediyelerin ihalelerine giren müteahhitlerden vergi adı altında para topladıkları tespit edildi.

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