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  3. Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul sabah saatlerinde bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek.

Meteoroloji'den yapılan son duyuruya göre İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yağış bekleniyor.
Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Karaman, Sivas, Giresun ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul sabah saatlerinde bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek. Akşam saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.


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