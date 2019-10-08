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  3. İzmir'de dev operasyon başladı! Aralarında ihraç edilmiş emniyet müdürü de var

İzmir'de dev operasyon başladı! Aralarında ihraç edilmiş emniyet müdürü de var

İzmir'de dev operasyon başladı! Aralarında ihraç edilmiş emniyet müdürü de var

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında meslekten ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü ve görevdeki 5 polis memuru ile 2 avukat, 1 öğretim görevlisinin de bulunduğu 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde İzmir merkezli Ankara, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Çorum, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İzmir ve Manisa barolarına kayıtlı 2 serbest avukat, 1 üniversite öğretim görevlisi, 1 mühendis, 1 teknisyen, 3 esnaf, 4 muhasebeci, 7 ihraç öğretmenin de olduğu 33 şüpheli ile aleyhlerinde ifade, teşhis, mahrem fişleme gibi deliller bulunan aktif görevdeki 5 polis memuru, 1 ihraç birinci sınıf emniyet müdürü, 2 ihraç komiser yardımcısı, 6 ihraç polis memuru, 3 mahrem imam, 1 gelir uzmanının yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

AA
 

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