Son dakika haberi: "Çoklu baro" karar gerekçesi Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi çoklu baro kararını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. AYM'nin çoklu baro kararının gerekçesi olarak ise Resmi Gazete'de şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa’da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının aynı bölgede birden fazla olamayacağı yönünde getirilmiş anayasal bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu nedenle aynı ilde birden fazla baronun kurulmasına anayasal açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır.”