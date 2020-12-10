10 Aralık 2020 Perşembe 11:50 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: "Çoklu baro" karar gerekçesi Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi'nin "çoklu baro" kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi çoklu baro kararını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. AYM'nin çoklu baro kararının gerekçesi olarak ise Resmi Gazete'de şu ifadelere yer verildi:
"Anayasa’da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının aynı bölgede birden fazla olamayacağı yönünde getirilmiş anayasal bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu nedenle aynı ilde birden fazla baronun kurulmasına anayasal açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır.”