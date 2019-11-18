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Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki bir ahırda hurdaların arasında, Çanakkale Savaşları'ndan kalma olduğu tahmin edilen top mermisi bulundu.

Ayvacık'a bağlı Ahmetçe köyünde çiftçilik yapan M.S. (66), evinin bahçesindeki ahırda bulunan demir ve hırdavatı, yoldan geçen hurdacıya satmak istedi. Hurdacı, ahırdaki demirleri toplarken aralarındaki top mermisini fark etti. Ahırın sahibi kadın ile hurdacı, durumu jandarmaya bildirdi.

Kısa sürede gelen jandarma ekibi, ahır çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Uzman ekip tarafından incelenen top mermisinin, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirildi.

Uzunluğu yaklaşık 40 santimetre olan top mermisinin güvenli bir bölgede imha edileceği öğrenildi.

(DHA)


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