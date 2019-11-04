Cammu Keşmir'e el bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Cammu Keşmirli emniyet yetkilileri, Uttar Pradeş eyaletinden bir seyyar satıcının kalabalık pazar yerine düzenlediği el bombalı saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Emniyet yetkilisi, Haseeb Mughal, seyyar satıcıları hedef alan saldırının insanların normal hayata dönmesini engellemek için düzenlendiğini savundu.

Sağlık görevlileri de 25 yaralının Srinagar kentinde tedavi altına alındığını belirtti. Görevliler yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğunu ifade etti.

Birçok iş yerinin kapalı olduğu Cammu Keşmir'de pazarlar sabahları birkaç saatliğine açılıyor.

- CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI VE İKİYE BÖLÜNMESİ

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini, 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Cammu Keşmir'in yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeyle eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak düzenlenmişti.

(AA)