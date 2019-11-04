Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6907
  • 6,3528
  • 276.494
  • 99987.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Cammu Keşmir'e el bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Cammu Keşmir'e el bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Cammu Keşmir'e el bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde pazar yerine düzenlenen el bombalı saldırıda bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Cammu Keşmirli emniyet yetkilileri, Uttar Pradeş eyaletinden bir seyyar satıcının kalabalık pazar yerine düzenlediği el bombalı saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Emniyet yetkilisi, Haseeb Mughal, seyyar satıcıları hedef alan saldırının insanların normal hayata dönmesini engellemek için düzenlendiğini savundu.

Sağlık görevlileri de 25 yaralının Srinagar kentinde tedavi altına alındığını belirtti. Görevliler yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğunu ifade etti.

Birçok iş yerinin kapalı olduğu Cammu Keşmir'de pazarlar sabahları birkaç saatliğine açılıyor.

- CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI VE İKİYE BÖLÜNMESİ

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini, 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Cammu Keşmir'in yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeyle eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak düzenlenmişti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mert Fırat'a büyük şok! Performansı beğenilmedi, sette kriz çıktı
Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi! 'Serenay ile...'
Meltem Miraloğlu yine şaşırttı! 'Hayatımda aldığım en doğru karardı'
Serdar Ortaç'tan şoke eden Chloe yorumu! 'Allah'tan boşandık'
Şimdi de övgü yağdırdı! 'Can akıllı çocuk'
<p>Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkınd

Görevden Alınan Belediye Başkanı Zorla Belediyeye Girmeye Çalıştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Side Sualtı Müzesi 50 bin ziyaretçi ağırladı

Google Earth ile Yunanistan'da 'tanımlanamayan cisim' bulundu