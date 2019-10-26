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  3. Bursa'da freni boşalan iş makinesi dehşet saçtı

Bursa'da freni boşalan iş makinesi dehşet saçtı

Bursa'da freni boşalan iş makinesi dehşet saçtı

Bursa'da freni boşalan iş makinesi önce iki otomobile ardından, aydınlatma direğine çarptı.

Merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde seyreden Metin D. (35) idaresindeki iş makinesi, rampa aşağı inerken freni boşaldı.

Bunun üzerine iş makinesi, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile ardından da aydınlatma direği ile bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

(AA)

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