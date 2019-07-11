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  3. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Dolu uyarısı geldi

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Dolu uyarısı geldi

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Dolu uyarısı geldi

Meteoroloji: Bugün öğleden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji, 3 il için sağanak ve dolu uyarısı yaptı. 

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Bugün öğleden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 

Uyarıda yağışın saat 14.00 ile 20.00 arasında etkili olacağı belirtildi.

DHA

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