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16 Aralık 2020 Çarşamba 17:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı

Son dakika haberi: Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı

Son Dakika Haberleri.. Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17:30'da aşı çalışmalarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30 itibariyle aşı çalışmalarını görüşmek üzere toplandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün birkez daha aşı gündemiyle toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantı saat 17.30'da videokonferans yöntemiyle başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, aşı çalışmaları ele alınacak.

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