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  3. Son dakika haberi: Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi! İşte ilk açıklamalar...

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi! İşte ilk açıklamalar...

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi! İşte ilk açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump Japonya'daki G-20 zirvesinde görüştü.

Başkan Erdoğan, "Şu anda 75 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru ilerliyoruz. Savunma sanayiine yatırımlarımız devam edecek. Her şeyden öte stratejik ortaklığımız var. Bundan sonraki süreçtede bu dayanışmamızın devam edeceğine inancım devam ediyor." dedi.

TRUMP'TAN S-400 AÇIKLAMASI

Trump, S-400 sistemine ilişkin, "Bu konuya bakıyoruz. Obama yönetimi Türkiye'nin ihtiyacı olan Patriot'ları almasına izin vermedi. Dostane ilişkilerinizin olduğu bir ülkeye adil davranılması gerekiyor. Bu şekilde iş yapılmaz adil davranılmalı. Ortada zor bir durum var ama bakacağız. S-400 sistemiyle ilgili farklı çözümler olabilir. Erdoğan benim dostum. Türkiye'ye gideceğim ancak şu anda herhangi bir tarih ortada yok" dedi. 

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