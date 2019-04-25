Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Zelenskiy'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'i telefonla arayarak seçim başarısından dolayı kutladı.

Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Sayın Zelenskiy’i seçim başarısından dolayı kutlamıştır." ifadelerine yer verildi.